Prysmian: UBS alza target price a 135 euro, conferma Buy

(Teleborsa) - Prosegue la revisione al rialzo delle stime sugli utili per Prysmian : "aumentiamo l’EBITDA atteso al 2028 e portiamo il target price a 135 euro per azione. Le nostre stime di EBITDA risultano significativamente superiori al consenso sia per la divisione Digital Solutions (fibra ottica) sia per Transmission (alta tensione), che beneficia di margini di backlog elevati, a supporto di circa metà della crescita degli utili del gruppo fino al 2028".



Lo scrive UBS nel suo report in cui sottolinea che le operazioni di M&A (acquisizioni e fusioni) di grande scala restano un catalizzatore per l’anno in corso, con il management che vanta un track record solido in questo ambito.



"Confermiamo la raccomandazione Buy su un titolo chiave per il 2026, che rimane tra i più convenienti nel settore dell'elettrificazione e dei data center (circa il 10% dei ricavi) rispetto alla crescita degli utili, e non ancora saturo".

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