Bayer corre con upgrade UBS a "Buy"
(Teleborsa) - Ottima performance per Bayer, che scambia in rialzo del 4,59% a Francoforte dopo la promozione a "buy" da "neutral" da parte di UBS, che ha alzato anche il prezzo obiettivo a 52 euro da 48 euro. Nel motivare il giudizio, la banca d'affari ha fatto riferimento ai progressi nel contenzioso relativo al glifosato ed al calo del prezzo delle azioni di circa il 15% nell'ultimo mese.
L'upgrade si basa su una sentenza del tribunale di inizio marzo che concede l'approvazione preliminare all'accordo transattivo da 7,25 miliardi di dollari proposto da Bayer per il glifosato, prima che la Corte Suprema degli Stati Uniti decida sul caso Durnell relativa al glifosato a fine giugno.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia chimico-farmaceutica rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il grafico attuale di Bayer evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 39,57 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 40,84. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 38,72.
```