Prysmian vola in Borsa con Jefferies e JPMorgan che alzano target price

(Teleborsa) - Jefferies ha incrementato a 117 euro per azione (dai precedenti 104 euro) il target price su Prysmian , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo. Inoltre, JPMorgan ha alzato il target price a 116 euro per azione (dai precedenti 113 euro), ribadendo il giudizio "Overweight".



Oggi è ottima la performance di Prysmian , che si attesta a 105,8 euro, con un aumento del 7,11%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 107,2 e successiva a 111,1. Supporto a 103,4.

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