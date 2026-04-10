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USA, Prezzi consumo (YoY) in marzo
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10 aprile 2026 - 14.55
USA,
Prezzi consumo in marzo su base annuale (YoY) +3,3%
, in aumento rispetto al precedente +2,4% (la previsione era +3,4%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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