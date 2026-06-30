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Francia, Prezzi consumo (YoY) in giugno

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Francia, Prezzi consumo (YoY) in giugno
Francia, Prezzi consumo in giugno su base annuale (YoY) +1,8%, in calo rispetto al precedente +2,4% (la previsione era +2,1%).

(Foto: di Pexels da Pixabay)
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