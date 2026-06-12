Milano 10:57
51.529 +2,03%
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Dow Jones 11-giu
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Prezzi consumo Francia (YoY) in maggio

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Prezzi consumo Francia (YoY) in maggio
Francia, Prezzi consumo in maggio su base annuale (YoY) +2,4%, in aumento rispetto al precedente +2,2% (in linea con le stime degli analisti).
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