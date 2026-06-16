Milano 15:57
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Prezzi consumo Italia (YoY) in maggio

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Prezzi consumo Italia (YoY) in maggio
Italia, Prezzi consumo in maggio su base annuale (YoY) +3,2%, in aumento rispetto al precedente +2,7% (in linea con le stime degli analisti).
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