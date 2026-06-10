Milano 11:27
50.276 +0,03%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
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Londra 11:28
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Francoforte 11:27
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Prezzi consumo Cina (YoY) in maggio

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Prezzi consumo Cina (YoY) in maggio
Cina, Prezzi consumo in maggio su base annuale (YoY) +1,2%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +1,3%).

(Foto: www.fzd.it - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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