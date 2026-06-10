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Prezzi consumo Cina (YoY) in maggio
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10 giugno 2026 - 08.30
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Prezzi consumo in maggio su base annuale (YoY) +1,2%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +1,3%).
(Foto: www.fzd.it - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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