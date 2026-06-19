Milano 18-giu
52.688 0,00%
Nasdaq 18-giu
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Dow Jones 18-giu
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Londra 18-giu
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Francoforte 18-giu
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Prezzi consumo Giappone (YoY) in maggio

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Prezzi consumo Giappone (YoY) in maggio
Giappone, Prezzi consumo in maggio su base annuale (YoY) +1,5%, in aumento rispetto al precedente +1,4%.
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