Milano 11:13
47.308 -0,63%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:13
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Francoforte 11:13
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 10/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 10/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile

Performance infelice per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 10 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 48.540,1. Rischio di eventuale correzione fino al target 46.938,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 50.141,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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