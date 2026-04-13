Milano 11:13
47.308 -0,63%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:14
10.567 -0,32%
Francoforte 11:13
23.595 -0,88%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CAD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,31%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,6164. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,6194. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,6224.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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