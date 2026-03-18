Analisi Tecnica: EUR/CAD del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Il Cambio Euro / CAD ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 0,6329.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6368 con primo supporto visto a 0,631. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,629.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)