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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Il Cambio Euro / CAD ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 0,6329.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6368 con primo supporto visto a 0,631. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,629.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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