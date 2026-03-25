Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 0,00%
Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Debole la giornata del 24 marzo per il cambio Euro / CAD, che porta a casa un calo dello 0,29%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,624 con tetto rappresentato dall'area 0,6287. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,6225.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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