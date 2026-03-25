Analisi Tecnica: EUR/CAD del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo
Debole la giornata del 24 marzo per il cambio Euro / CAD, che porta a casa un calo dello 0,29%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,624 con tetto rappresentato dall'area 0,6287. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,6225.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)