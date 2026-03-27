Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un timido -0,11%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,624 con area di resistenza individuata a quota 0,6287. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6225.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)