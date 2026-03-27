Milano 10:22
43.320 -0,87%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:22
9.929 -0,43%
Francoforte 10:22
22.352 -1,15%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un timido -0,11%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,624 con area di resistenza individuata a quota 0,6287. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6225.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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