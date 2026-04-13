Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile
Aggressivo ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,41%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio WTI. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 106,93. Primo supporto visto a 89,89. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 84,21.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)