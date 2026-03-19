Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Vigoroso rialzo per il Light Sweet Crude Oil che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,13%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 100,41. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 95,88. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 104,94.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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