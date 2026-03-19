Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo
Vigoroso rialzo per il Light Sweet Crude Oil che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,13%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 100,41. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 95,88. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 104,94.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)