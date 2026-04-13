Milano 11:16
47.315 -0,62%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:16
10.566 -0,32%
Francoforte 11:16
23.595 -0,88%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 12/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 12/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile

Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un +0,14%.

La tendenza di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1,3878 e supporto a 1,3832. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 1,3924.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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