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/ Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,99%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,99%
Ibex 35 termina a 18.023,8 Euro
In breve
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Finanza
13 aprile 2026 - 17.53
Madrid porta a casa un calo dello 0,99%, con chiusura a 18.023,8 Euro.
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