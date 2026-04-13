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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1%
Nikkey a 56.357,4 punti
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Finanza
13 aprile 2026 - 05.38
Indice Nikkey -1% a quota 56.357,4 all'apertura pomeridiana.
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