Milano 11:18
47.330 -0,59%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:18
10.568 -0,31%
Francoforte 11:18
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1%

Nikkey a 56.357,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1%
Indice Nikkey -1% a quota 56.357,4 all'apertura pomeridiana.
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