Diasorin, buyback per oltre 4,15 milioni di euro

(Teleborsa) - Diasorin ha comunicato di aver acquistato 63.107 azioni proprie tra il 18 e il 22 maggio 2026, al prezzo medio di 65,811 euro e per un controvalore pari a 4.153.135,27 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 27 gennaio 2026 e autorizzato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi lo stesso giorno.



Al 22 maggio, Diasorin detiene 6.215.592 azioni proprie, incluse quelle già in portafoglio, pari all'11,11% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per l'azienda produttrice di apparati diagnostici , che chiude gli scambi con una perdita dello 0,92%.











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