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DiaSorin, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
DiaSorin, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Grande giornata per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,06%.
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