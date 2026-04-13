ErreDue, Intesa incrementa target price con portafoglio ordini che aumenta visibilità

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha aumentato a 12,20 euro
per azione (dai precedenti 9,6 euro) il target price su ErreDue
, società quotata sull'Euronext Growth Milan e attiva nel settore della produzione di gas tecnici, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 56%.
Gli analisti scrivono che ErreDue ha registrato risultati per l'esercizio 2025 superiori alle aspettative in tutti i parametri
, con una forte crescita dei ricavi (+22% su base annua) e una solida redditività, supportata da una performance robusta nei settori dei generatori e dell'assistenza post-vendita. I margini sono diminuiti a causa del mix di prodotti, dell'aumento dei lavori in corso e del incremento delle assunzioni, ma gli utili sono rimasti resilienti, con un utile netto in crescita del 22%. Un portafoglio ordini record di 36 milioni di euro rafforza significativamente la visibilità
sulla crescita per il 2026.
Il management ha fornito una prospettiva positiva per il 2026, supportata dal nuovo impianto di produzione inaugurato nel primo semestre, dalla solida esecuzione del portafoglio ordini e dal miglioramento della crescita internazionale. Intesa Sanpaolo ha alzato le stime di ricavi core ed EBITDA
per il 2026 di circa l'11% e il 12%, ipotizzando ulteriori progressi nel portafoglio ordini per quest'anno. Le stime per il 2027 rimangono sostanzialmente invariate a causa delle incertezze geopolitiche, dell'inflazione dei prezzi dell'energia e di una prospettiva ancora debole sulla domanda di progetti di idrogeno verde, secondo alcuni operatori del mercato.