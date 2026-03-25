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Sabaf, Equita taglia target price con ancora pochi segnali di ripresa del mercato

Finanza, Consensus
Sabaf, Equita taglia target price con ancora pochi segnali di ripresa del mercato
(Teleborsa) - Equita ha ridotto a 18 euro per azione (dai precedenti 19 euro) il target price su Sabaf, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, confermando la raccomandazione a "Buy".

Evidenziando che i margini 2025 sono stati migliori delle attese, gli analisti scrivono che Sabaf vede un mercato ancora sottotono, con domanda che rimane sui livelli 2025 ancora un 10% sotto i livelli pre-Covid, e vede spazio di crescere più del mercato grazie alle varie iniziative sviluppate (soprattutto Messico e India).

Le stime di Equita incorporavano una ripresa più importante (+4,4% o +5,3% cFX), per cui riduce ricavi del -3% a 282 milioni di euro, EBITDA del -5% a 42,2 milioni di euro (margine 15% da 15,3% precedente) e utile netto -8% a 12,2 milioni di euro (ipotizzando un ritorno a un tax rate normalizzato e maggiori minorities per la buona performance di MEC). "La visibilità sulla traiettoria 2026 rimane ancora moderata, ma il gruppo sta dimostrando una buona resilienza al contesto sfidante, e i multipli rimangono contenuti: 5,6-5,0x EV/EBITDA, 11-10x EV/EBIT, 8,8%/9,3% FCF yield su domanda di mercato sui minimi", si legge nella ricerca.
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