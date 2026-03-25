Sabaf, Equita taglia target price con ancora pochi segnali di ripresa del mercato

Equita

Sabaf

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 19 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, confermando laa "".Evidenziando che i, gli analisti scrivono che Sabaf vede un mercato ancora sottotono, con domanda che rimane sui livelli 2025 ancora un 10% sotto i livelli pre-Covid, e vede spazio di crescere più del mercato grazie alle varie iniziative sviluppate (soprattutto Messico e India).Le stime di Equita incorporavano una ripresa più importante (+4,4% o +5,3% cFX), per cui riduce ricavi del -3% a 282 milioni di euro, EBITDA del -5% a 42,2 milioni di euro (margine 15% da 15,3% precedente) e utile netto -8% a 12,2 milioni di euro (ipotizzando un ritorno a un tax rate normalizzato e maggiori minorities per la buona performance di MEC). "La, e i multipli rimangono contenuti: 5,6-5,0x EV/EBITDA, 11-10x EV/EBIT, 8,8%/9,3% FCF yield su domanda di mercato sui minimi", si legge nella ricerca.