Banca Finnat, l'utile 2025 lima a 15,9 milioni di euro. Masse in crescita a 22 miliardi

(Teleborsa) - Banca Finnat Euramerica, specializzata nella prestazione di servizi di investimento e advisory rivolti alla clientela privata e istituzionale, ha chiuso l'esercizio 2025 con Masse Totali del Gruppo pari a 22 miliardi di euro da 18,8 miliardi a fine 2024.



Il Margine d'Intermediazione si è attestato a 96,5 milioni di euro (+2%); il dato risulta in aumento nonostante la diminuzione del Margine d'Interesse, passato da 31,5 milioni a 29,4 milioni, per effetto della diminuzione dei tassi a breve che ha determinato una riduzione degli interessi attivi riferiti agli impieghi verso la clientela ed agli investimenti in titoli di stato presenti nel portafoglio della Banca, sebbene in misura inferiore rispetto alle attese.



Le Commissioni Nette passano da 63 milioni a 59,4 milioni di euro. Il risultato del precedente esercizio, tuttavia, includeva commissioni di performance della controllata Investire Sgr; le commissioni nette riferite alla Banca rilevano un incremento grazie all'attività del Private Banking.



Hanno contribuito positivamente, inoltre, il Risultato Netto delle Attività di negoziazione, incrementato da 713 mila a 1.210 mila euro, nonché il Risultato Netto da Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, che aumentano 1.051 mila a 4.490 mila euro in particolare grazie alla performance dei fondi immobiliari. I dividendi e proventi simili passano, inoltre, da 565 mila a 1.613 mila euro, mentre a fronte di Perdite da cessione di Attività finanziarie per 2,65 milioni di euro al 31.12.2024, si rilevano utili pari a 410 mila euro al 31 dicembre 2025.



L'Utile Netto di Gruppo risulta pari a 15,9 milioni di euro, dai 16,2 milioni dell'anno prima.

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