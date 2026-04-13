Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili , in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Rheinmetall AG rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Rheinmetall AG evidenzia un declino dei corsi verso area 1.461,7 Euro con prima area di resistenza vista a 1.509,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.431,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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