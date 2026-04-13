Francoforte: scambi negativi per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Retrocede la prima banca tedesca come assets, con un ribasso dell'1,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari tedesca rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,25 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 27,13. L'equilibrata forza rialzista di Deutsche Bank è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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