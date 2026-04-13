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Iberia sospende i voli per Cuba a causa del blocco petrolifero statunitense

Economia, Trasporti
Iberia sospende i voli per Cuba a causa del blocco petrolifero statunitense
(Teleborsa) - La compagnia aerea spagnola Iberia ha annunciato la sospensione dei voli per Cuba da giugno a fine ottobre "a causa della situazione" sull'isola caraibica governata dal regime comunista, di fatto soggetta a un blocco petrolifero da parte degli Stati Uniti.

"Ci sono molti problemi di approvvigionamento a Cuba" e "una mancanza di domanda", ha dichiarato un portavoce di Iberia all'AFP. "Se le circostanze lo permetteranno, lo faremo a novembre, qualora la situazione migliori", ha aggiunto.

(Foto: Viola '/ Pixabay)
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