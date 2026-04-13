USA, avviso ai naviganti: blocco nel Golfo di Oman e nel Mare Arabico dalle 16 italiane

(Teleborsa) - Le forze armate statunitensi applicheranno un blocco nel Golfo di Oman e nel Mare Arabico a est dello Stretto di Hormuz, che verrà applicato a tutto il traffico navale indipendentemente dalla bandiera. Lo ha detto il U.S. Central Command (CENTCOM) in un avviso ai naviganti visionato da Reuters lunedì.



"Qualsiasi nave che entri o esca dall'area bloccata senza autorizzazione è soggetta a intercettazione, dirottamento e cattura - si legge nell'avviso - Il blocco non impedirà il transito neutrale attraverso lo Stretto di Hormuz verso o da destinazioni non iraniane". Il blocco "comprende l'intera linea costiera iraniana, inclusi, ma non solo, i porti e i terminali petroliferi", ma le spedizioni umanitarie, tra cui cibo, forniture mediche e altri beni essenziali, saranno consentite, previa ispezione.



Il blocco inizierà alle 16 ora italiana, come già annunciato ieri dal CENTCOM in una nota, in conformità con quanto ordinato dal presidente statunitense Donald Trump.





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