Madrid: andamento negativo per Logista

(Teleborsa) - Retrocede il distributore logistico spagnolo , con un ribasso dell'1,92%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Logista rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo di Logista mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 33,02 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 32,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 33,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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