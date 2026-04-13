Madrid: si concentrano le vendite su Ferrovial
(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che tratta con una perdita dell'1,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferrovial più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Ferrovial sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 60,17 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 59,29. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 61,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```