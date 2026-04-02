Madrid: si concentrano le vendite su BBVA
(Teleborsa) - Rosso per Banco di Bilbao, che sta segnando un calo dell'1,85%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend della banca spagnola rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, BBVA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,38. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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