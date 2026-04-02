Madrid: si concentrano le vendite su BBVA

(Teleborsa) - Rosso per Banco di Bilbao , che sta segnando un calo dell'1,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend della banca spagnola rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, BBVA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,38. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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