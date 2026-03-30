Milano 30-mar
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Dow Jones 30-mar
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Londra 30-mar
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Francoforte 30-mar
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Madrid: si concentrano le vendite su IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: si concentrano le vendite su IAG
Rosso per International Airlines Group, che sta segnando un calo del 2,09%.
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