MPS, ulteriori chiarimenti in vista dell'assemblea del 15 aprile

(Teleborsa) - MPS , in vista dell'assemblea del prossimo 15 aprile, fornisce alcuni chiarimenti relativi all'elenco delle liste e alla nomina del presidente.



"Con riferimento al comunicato stampa dello scorso 24 marzo, Banca Monte dei Paschi di Siena precisa, che l’ordine dei candidati in esso contenuto costituisce un suggerimento funzionale a orientare la votazione individuale dei soggetti inclusi nella lista del Consiglio di Amministrazione uscente. Pertanto, ove la Lista del CDA non risultasse prima, i candidati dovranno essere tratti dalla stessa lista nel loro ordine di presentazione originario. a tali fini, detto ordine di presentazione originario è quello approvato in data 4 marzo 2026 e reso noto, nei termini di legge con comunicato stampa diffuso in pari data".



Inoltre, in merito alla nomina del presidente, si legge che "con riferimento alla lista presentata da PLT Holding S.r.l. and PLT S.p.A., la stessa non è stata corredata con una specifica proposta, ai sensi dell’articolo 126 bis del Tuf, in merito alla nomina del candidato presidente in esso contenuta. Pertanto, ferma restando la possibilità, ai sensi del medesimo articolo sopra citato, per ogni socio di presentare proposte individuali direttamente in sede assembleare con riferimento alla nomina del Presidente, in assemblea si procederà a porre in votazione la proposta già presentata sul punto dal Consiglio di amministrazione e le altre proposte eventualmente presentate in assemblea. In assenza o in caso di mancata approvazione delle stesse, la nomina del Presidente sarebbe demandata al Consiglio di Amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni statutarie".

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