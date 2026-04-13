MSC, trasferita la proprietà da Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa

Il fondatore manterrà il ruolo di Executive Chairman

(Teleborsa) - MSC Mediterranean Shipping Company ha annunciato che, nel corso dell’ultimo trimestre del 2025, è avvenuto il trasferimento della proprietà dal fondatore, il Comandante Gianluigi Aponte, ai suoi figli Diego e Alexa Aponte, entrambi cittadini italiani cresciuti in Svizzera, dove sono attualmente residenti.



La transizione, scrive MSC in una nota, "rappresenta una tappa significativa nella storia dell’azienda con sede a Ginevra". "Diego Aponte, Presidente del Gruppo, e Alexa Aponte, Chief Financial Officer del Gruppo, hanno dimostrato leadership e visione, ottenendo risultati notevoli nei rispettivi ruoli all’interno della compagnia. Il passaggio garantirà la continuità, la stabilità e la crescita del Gruppo MSC con la nuova generazione alla guida".



MSC continuerà a concentrarsi sulla propria attività principale, il trasporto marittimo di merci, con il Comandante Gianluigi Aponte che manterrà il ruolo di Executive Chairman del Gruppo.



"Sono estremamente orgoglioso di questo importante momento. Trasferire la proprietà ai miei figli non è solo il riconoscimento della loro dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia. Con Diego e Alexa al timone, sono certo che il nostro Gruppo continuerà a prosperare e a onorare la nostra eredità fatta di innovazione, resilienza e impegno costante verso il mare", ha dichiarato Gianluigi Aponte.







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