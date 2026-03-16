Scalable Capital entra nel mercato dei conti deposito offrendo il 2,5% su somme non vincolate

(Teleborsa) - Scalable Capital, società tedesca e una delle maggiori piattaforme di investimento online in Europa, ha ampliato la propria offerta di risparmio: da oggi, clienti nuovi ed esistenti possono accedere a un tasso del 2,50% sul nuovo conto deposito non vincolato. La società già remunerava la liquidità sul conto investimento, ma ora offre un conto separato per questo obiettivo. Il conto non prevede deposito minimo, accredita gli interessi mensilmente e consente prelievi in qualsiasi momento.



"Il tasso che una banca riconosce sui depositi è la forma più concreta di impegno verso i propri clienti. Con il nuovo conto deposito non vincolato e un tasso leader di mercato, abbiamo reso la nostra offerta ancora più competitiva - ha dichiarato Erik Podzuweit, Fondatore e Co-CEO di Scalable Capital - Risparmio e investimento sono le basi di ogni progetto finanziario: dalla pensione alle vacanze, dal futuro dei figli agli obiettivi di lungo periodo, Scalable Capital offre oggi la flessibilità per accompagnarli tutti".



Il conto deposito non vincolato Scalable offre un interesse del 2,50% annuo, attualmente superiore al tasso sui depositi della Banca Centrale Europea (al momento il 2,00% annuo). Gli interessi maturano giornalmente e vengono accreditati ogni mese su qualsiasi importo. Con un tasso del 2,50% annuo, l'accredito mensile genera inoltre un rendimento aggiuntivo di 0,2 punti percentuali in cinque anni rispetto a un accredito annuale.



I clienti esistenti continuano a ricevere gli interessi sulla liquidità del conto Scalable Broker fino al 31 marzo 2026 e possono attivare il nuovo conto in qualsiasi momento. La liquidità può essere trasferita istantaneamente tra il nuovo conto deposito e il conto Broker, rendendola subito disponibile per essere investita. Il nuovo conto deposito dispone inoltre di un IBAN dedicato per ricevere bonifici direttamente dal proprio conto bancario di riferimento.

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