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Scuola, domande mobilità al via con nuovi vincoli. Anief segue iter emendamento

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"Da qualche giorno è possibile presentare, su Istanze Online, le domande di mobilità sia per i docenti sia per gli ATA. L’inizio è fissato per il 23 marzo e il termine è il 13 aprile, mentre per i docenti il termine è il 2 aprile.

Ricordiamo che ora non è più possibile avere la deroga al vincolo triennale per i neoassunti e per tutte le tipologie di docenti che hanno avuto il vincolo triennale, anche in presenza di genitori ultrasessantacinquenni e figli minori di 16 anni". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.

"I vincoli sono cambiati: per i genitori è stato tolto il requisito degli ultrasessantacinquenni, mentre per i figli è stata abbassata la soglia da 16 a 14 anni. Soltanto il Governo e il legislatore possono cambiare e ripristinare tali vincoli. Attualmente c’è un emendamento in quinta commissione alla Camera dei Deputati che riprende in esame il ripristino di tali vincoli.

Noi, come sindacato, seguiremo questo iter burocratico e amministrativo, terremo tutti informati e faremo tutte le pressioni possibili presso il legislatore per ripristinare tali vincoli, affinché sia permesso, già a partire da quest’anno, per la mobilità annuale con le assegnazioni provvisorie, e speriamo anche per la mobilità e le assegnazioni dell’anno prossimo, il ripristino di tali vincoli", conclude Cavallini.
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