Scuola, domande mobilità al via con nuovi vincoli. Anief segue iter emendamento

"Da qualche giorno èL’inizio è fissato per il 23 marzo e il termine è il 13 aprile, mentre per i docenti il termine è il 2 aprile.Ricordiamo che ora non è più possibile avere la deroga al vincolo triennale per i neoassunti e per tutte le tipologie di docenti che hanno avuto il vincolo triennale, anche in presenza di genitori ultrasessantacinquenni e figli minori di 16 anni". Lo ha dichiarato"I: per i genitori è stato tolto il requisito degli ultrasessantacinquenni, mentre per i figli è stata abbassata la soglia da 16 a 14 anni. Soltanto il Governo e il legislatore possono cambiare e ripristinare tali vincoli.Noi, come sindacato, seguiremo questoterremo tutti informati e faremo tutte le pressioni possibili presso il legislatore per ripristinare tali vincoli, affinché sia permesso, già a partire da quest’anno, per la mobilità annuale con le assegnazioni provvisorie, e speriamo anche per la mobilità e le assegnazioni dell’anno prossimo, il ripristino di tali vincoli", conclude Cavallini.