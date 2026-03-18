KKR, in India investirà fino a 310 milioni di dollari per gli e-bus di PMI Electro

(Teleborsa) - KKR , una delle principali società di investimento globali, ha stretto accordi con Allfleet India e PMI Electro Mobility, produttore di veicoli commerciali elettrici in India, in ??base ai quali i fondi gestiti da KKR investiranno fino a 310 milioni di dollari per formare una partnership strategica con Allfleet e PMI Electro, contribuendo così all'espansione della piattaforma di autobus elettrici di Allfleet e al potenziamento della capacità produttiva di PMI Electro.



KKR acquisirà una partecipazione di maggioranza in Allfleet e una partecipazione di minoranza in PMI Electro. Questo rappresenta il primo investimento di KKR Global Climate Transition in India e l'ottavo investimento a livello globale della strategia, inclusi i recenti investimenti in Australia.



La transazione dovrebbe concludersi a metà del 2026.



Fondata nel 2022, Allfleet è la piattaforma di autobus elettrici di PMI Electro, focalizzata sullo sviluppo, la proprietà e la gestione di flotte di trasporto pubblico elettrico su larga scala. Oggi, Allfleet è sulla buona strada per implementare una flotta di oltre 5.000 autobus elettrici, operanti in base ad accordi di concessione e servizio a lungo termine con diverse autorità di trasporto statali, a supporto delle esigenze di mobilità urbana nelle principali città.









(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)

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