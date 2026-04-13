New York: balza in avanti Microsoft
(Teleborsa) - Bene il colosso informatico americano, con un rialzo del 2,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Microsoft, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società informatica di Redmond, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 374 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 384,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 367,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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