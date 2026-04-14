New York: positiva la giornata per Microsoft
(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso informatico americano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microsoft rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo della società informatica di Redmond ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 396,2 USD. Primo supporto individuato a 388,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 404,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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