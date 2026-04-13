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New York: calo per Kraft Heinz
Migliori e peggiori
,
In breve
13 aprile 2026 - 16.10
Sottotono l'
azienda globale di prodotti alimentari e bevande
, che passa di mano con un calo del 2,71%.
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