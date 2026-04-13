New York: scambi negativi per Kraft Heinz

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda globale di prodotti alimentari e bevande , che presenta una flessione del 2,71% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Kraft Heinz rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche attuali di Kraft Heinz mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 22,18 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 22,85. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 21,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```