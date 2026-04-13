Wall Street apre in leggero calo, focus su blocco di Hormuz. Al via le trimestrali bancarie

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,45%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l' S&P-500 ( New York ), che si posiziona a 6.811 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,05%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l' S&P 100 (-0,17%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia .



Il fallimento dei colloqui di pace USA-Iran in Pakistan e l'annuncio del blocco navale americano allo Stretto di Hormuz aumentano i timori degli investitori, con il Brent tornato stabilmente sopra i 100 dollari al barile.



Sul fronte societario, la settimana sarà dominata dalle trimestrali delle grandi banche americane: Goldman Sachs ha archiviato i primi tre mesi del 2026 con risultati oltre le attese degli analisti. La banca d’investimento ha consuntivato un utile per azione di 17,55 dollari per il trimestre terminato il 31 marzo, superando il consenso degli analisti di 16,47 dollari di 1,08 dollari, e in crescita del 24% rispetto ai 14,12 dollari del primo trimestre 2025. I ricavi hanno raggiunto 17,23 miliardi di dollari, battendo la stima di 16,95 miliardi di dollari e segnando un aumento del 14% rispetto ai 15,09 miliardi di dollari del primo trimestre del 2025.



Domani è il turno di JPMorgan , Wells Fargo e Citigroup .



Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+1,46%), Salesforce (+1,09%) e IBM (+1,00%).



Le peggiori performance, invece, si registrano proprio su Goldman Sachs , che ottiene -3,56%.



Sherwin Williams scende dell'1,66%.



Sostanzialmente debole Nvidia , che registra una flessione dell'1,24%.



Si muove sotto la parità JP Morgan , evidenziando un decremento dell'1,19%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Intel (+3,06%), AppLovin (+2,64%), Marvell Technology (+2,24%) e Workday (+2,18%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su CoStar , che ottiene -2,69%.



Calo deciso per MicroStrategy Incorporated , che segna un -2,2%.



Sotto pressione Kraft Heinz , con un forte ribasso dell'1,99%.



Soffre AirBnb , che evidenzia una perdita dell'1,74%.

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