New York: seduta euforica per ServiceNow
(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ServiceNow, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di ServiceNow segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 85,57 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 90,34. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 82,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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