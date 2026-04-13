New York: seduta euforica per ServiceNow

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,81%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ServiceNow , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di ServiceNow segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 85,57 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 90,34. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 82,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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