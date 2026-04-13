Milano 17:35
47.527 -0,17%
Nasdaq 19:33
25.262 +0,58%
Dow Jones 19:33
47.945 +0,06%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
23.742 -0,26%

Parigi: calo per Danone

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Danone
Ribasso composto e controllato per il produttore di alimenti e bevande, che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti.
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