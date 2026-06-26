Parigi: scambi al rialzo per Danone

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di alimenti e bevande , che lievita dell'1,97%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Danone rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Danone sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 71,76 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 70,98. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 72,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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