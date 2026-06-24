Parigi: scambi al rialzo per Danone

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di alimenti e bevande , che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Danone rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Danone è in rafforzamento con area di resistenza vista a 69,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,11. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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