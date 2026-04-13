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Parigi: movimento negativo per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Societe Generale
Composto ribasso per la big bank francese, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
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