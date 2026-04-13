Piazza Affari: andamento negativo per OVS
(Teleborsa) - Rosso per il leader dell'abbigliamento in Italia, che sta segnando un calo dell'1,83%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che OVS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,14%, rispetto a +3,83% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
L'esame di breve periodo della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,857 Euro e primo supporto individuato a 4,823. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,891.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```