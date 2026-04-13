Piazza Affari: andamento negativo per OVS

(Teleborsa) - Rosso per il leader dell'abbigliamento in Italia , che sta segnando un calo dell'1,83%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che OVS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,14%, rispetto a +3,83% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





L'esame di breve periodo della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,857 Euro e primo supporto individuato a 4,823. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,891.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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