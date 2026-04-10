Piazza Affari: scambi al rialzo per OVS

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader dell'abbigliamento in Italia , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di OVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di OVS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,875 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,791. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,959.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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