Piazza Affari: scambi al rialzo per OVS
(Teleborsa) - Balza in avanti il leader dell'abbigliamento in Italia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di OVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di OVS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,875 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,791. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,959.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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