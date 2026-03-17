Piazza Affari: movimento negativo per OVS
(Teleborsa) - Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia, che tratta con una perdita del 3,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di OVS più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,295 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,435. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,239.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```