Piazza Affari: movimento negativo per OVS

(Teleborsa) - Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia , che tratta con una perdita del 3,03%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di OVS più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,295 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,435. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,239.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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